勞動部近期公布2020年主要國家年總工時統計，其中我國相較2019僅減少6小時，相較亞洲主要國家如新加坡的降低36小時、南韓的減少59小時、日本的降低46小時等相差甚遠，勞動部官員認為，去年許多國家受到疫情影響，採取「封城」等強制措施，我國去年疫情相對穩定，也未採取強硬管制措施，因此年總工時相較各國降低較不明顯。

據統計指出，新加坡2020年年總工時達2288小時，為主要國家中最多、墨西哥則有2124小時、我國就業者年總工時在去年則為2021小時，排名與往年相差無幾，但若與2019年比較減少的工時，我國僅減少6小時，相較如英國減少170小時、法國減少109小時也差距甚多。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，我國工時在各國中排名較前面主要為部分工時工作者比率較低，我國僅有3.7％，如南韓有15.4％、日本則有25.8％，加上我國就業者定義包括自營作業者，自營作業者工時也未受限制所致。

黃維琛認為，去年各國縮減工時較多原因為受到疫情影響，許多國家都採取「封城」措施，要求民眾不得外出所致，但我國去年疫情控制得宜，僅有在去年年中因國外消費不振、國內製造業減班休息（無薪假）人數一度上升。

黃維琛提及，如中央流行指揮中心曾在今年5月份把全國提升至三級警戒，並要求部分行業停業、餐飲業不得內用等，也導致如「住宿及餐飲業」、「藝術、娛樂及休閒服務業」等行業工時大降。