「76行者」召集人陳修將涉嫌在摩鐵虐殺22歲胡姓女友，遭法院羈押禁見，全案朝殺人罪偵辦；據了解，陳的妻子也知道胡女，但陳承諾會把2邊家庭都顧好，才讓雙方沒話講，而胡女的弟弟今出面表示，陳每個月給胡女3萬元生活費，食衣住行都由男方全包，胡女先前也當過陳的貼身助理。

陳修將是「76行者遺體美容修復團隊」召集人，日前疑似因涉入金錢糾紛，與22歲胡姓女友本月8日入住彰化1間摩鐵避風頭多日，沒想到15日凌晨胡女突然滿身是傷被送至醫院，除了手腳有明顯瘀青外，口鼻還冒出咖啡色不明液體，經急救後仍宣告不治，院方緊急通報警方，檢警認為陳涉嫌重大。

據ETtoday報導，胡女的弟弟受訪表示，胡女與陳修將交往近2年，陳的妻子也知道此事，但陳承諾2邊都會顧好，2邊的家庭因此都接受，陳在此之前也有其他小三；胡女弟弟接著說，身邊的朋友都知道胡女是陳的女友，而陳會打女友的事蹟眾人皆知，但胡女太愛陳了，根本離不開對方，無奈坦言「我蠻慶幸我姐姐走了，不然還要繼續被他打」。

胡女的弟弟說，陳修將每個月給胡女3萬元生活費，食衣住行都由陳買單，2人在公司附近同住1間小套房，胡女先前曾對弟弟說想自己出去賺錢，不料還未自行離開，就疑似慘遭陳虐殺。