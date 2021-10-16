壽山高中校長徐宗盛在校推廣跨領域課程、產學合作、國際交流等教育成果獲得審定。（桃園市政府教育局提供／陳夢茹桃園傳真）

教育部校長領導卓越獎每2年評比1次、每次僅4名校長入選，競爭相當激烈。壽山高中校長徐宗盛在校推廣跨領域課程、產學合作、國際交流等教育成果獲得審定，他直呼「首任校長就獲獎，真的很幸運」，最要感謝的是學校團隊的努力不懈。

徐宗盛27年的教育生涯中，先厚到慈文國中、內壢高中任職，後來到壽山高中出任校長至今已6年。他說，壽山高中是他出任校長的第1所學校，然校長領導卓越獎通常是資歷較深、退休校長較有機會榮獲，認為自己真的很幸運，也要歸功於學校團隊一起投入的努力及心血。

徐宗盛以「跨域創新 點石成金 壽山2.0」方案榮獲教育部校長領導卓越獎，新課綱強調跨域課程，壽山高中既有普通科也有職業類科，透過產學合作讓學生自行出版刊物等作品。

徐宗盛指出，壽山高中較為特別的是桌遊，「不只玩桌遊還有創遊！」目前已出版6至7套，另外，壽山高中去年更和文化局合作，在擁有考古遺址的大園國小創造出1套富有歷史教育意義的「尖山寶藏」桌遊，讓學生運用課堂所學進一步實踐。

徐宗盛表示，學校也致力於推動國際教育交流，選修、校定必修課程於疫情期間都和國外姐妹校進行跨校視訊，此外，共融部分則針對弱勢的特殊生，都有規畫相關課程，拔尖扶弱都會兼顧。

教育局局長林明裕說，壽山高中在徐宗盛的帶領下，去年已榮獲教育部教學卓越獎金質獎的殊榮，今年再度獲得教育部肯定，顯見校長極具特色領導風格獲評審一致的肯定與讚賞，足為教育界的典範。