民進黨傳出開除吳子嘉的黨籍，理由之一居然是吳子嘉參加了羅智強成立的台北智會所做台北市民對於兩岸會否發生戰爭以及美國會不會幫台灣對抗共軍的民調發表會。對此，資深媒體人趙少康指出，他終於知道「欲加之罪」到底是什麼意思了，「蔡英文喊的團結是騙人的！」

趙少康披露，當天羅智強邀請了吳子嘉、張亞中和我擔任評論人，對於民調結果，每人發表5分鐘評論，我記得吳子嘉沒有任何一句批評民進黨的話語，只因為吳子嘉跟羅、張、趙一起座談，就構成開除黨籍的七大罪狀之一，我不知道其他六樁罪的真實情況，但從第七樁罪對吳子嘉的蓄意羅織，可以推斷其餘六樁罪的可笑。

趙少康表示，他終於知道「欲加之罪」到底是什麼意思了，只是好奇，蔡英文在國慶演說中還一再要求朝野政黨團結，民進黨的吳子嘉只不過被國民黨的羅智強邀請一起討論中美台的軍事問題，就被民進黨開除黨籍，除了再次證明民進黨的小眉小眼雞腸鳥肚，更顯示蔡英文嘴裡的政黨團結，根本是騙人的。