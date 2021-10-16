國民黨主席朱立倫昨（15）日至高雄市立大同醫院慰問城中城大火傷者家屬，院方以防疫理由婉拒朱立倫入院，朱便在醫院門口致贈慰問金給家屬。新北市議員葉元之今（16）日在臉書發文質疑，蔡英文總統今由高雄市長陳其邁、內政部長徐國勇陪同進入大同醫院院區，發生重大傷亡高雄市府還在分藍綠，拒絕不同政黨的善意，令人不勝唏噓！

葉元之表示，朱立倫抵達大同醫院時，因為大同醫院歸高雄市政府衛生局管，院方在詢問市府後，隨即以防疫之名婉拒朱立倫入院。當然朱立倫完全配合，僅在門口致贈慰問金給部分家屬。

但令人莫名的是，蔡英文總統今早卻由高雄市長陳其邁陪同、內政部長徐國勇陪同，堂而皇之進入大同醫院院區。是因為蔡英文等人位高權重，所以百病不侵？還是民進黨又為蔡英文發明一個「探病泡泡」，所以標準不同？

葉元之質疑，高雄市政府若認為防疫優先，婉拒各界對傷患的探視，自然應該不分身份，一視同仁。更何況，蔡總統身後跟著大隊人馬，人多才比較有可能造成疫情破口，可見昨天高雄市府以防疫為由拒絕他人探視，明顯僅是藉口。

葉元之說，高雄城中城火災事故引發全國關注，各界都想伸出援手，盡一分力量。高雄市政府因事前不作為造成如此重大傷亡，事故發生後還在分藍綠，拒絕不同政黨人的善意，令人不勝唏噓！