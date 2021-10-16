82歲黃姓婦人於14日被送到高雄大同醫院治療，雖然其他病人搞錯導致認錯人，但院方16日上午在黃婦清醒後，通知家人林小姐到院方探視，林小姐感謝高市府與大同醫院的幫忙。

大同醫院重症加護室主任張旭良說，黃婦16日上午清醒，院方再次與黃婦確認身分，黃婦寫出自己的身分證字號與女兒的電話。院方趕緊與黃婦的家人聯繫，分別從彰化與屏東到大同醫院探視。

黃婦的女兒林小姐16日在高市府的協助下，她坐著輪椅，到大同醫院探視母親。院方表示，當時黃婦意識昏迷，經急診插管後送到加護病房，15日別床家屬前來指認，當時黃婦臉部腫脹，且插管、臉上貼有膠帶，導致其他家屬誤認。

從彰化趕來高雄探視家屬的林小姐說，見到媽媽宛如隔世，找了幾天，心很累，如今得知媽媽平安，很高興。目前媽媽是插管狀態，沒辦法講話，但她會聽，透過點頭與搖頭回答問題。

院方說，目前黃婦意識清醒，由於吸入性的肺損傷與肺炎，目前使用呼吸器，還須要在加護病房治療。林小姐將等待媽媽黃婦病情穩定後，再把媽媽接回彰化，目前請住屏東的表妹幫忙照看黃婦。