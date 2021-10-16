《美麗島電子報》董事長吳子嘉被民進黨台北市黨部臚列7大罪狀，本月5日經中評會通過開除民進黨籍，24年黨齡畫下句點，引發各界關注。宅神朱學恒直言，民進黨的道德標準真的很奇怪，他更指出，「吳董一輩子搞無間道，結果被屁孩錯殺是不是很冤枉？」

朱學恒今天(16日)在臉書上表示，以後是不是民進黨的黨員都要先吃含笑半步顛，不笑不走路才行啊？並列出民進黨開除吳子嘉的7大罪狀：

1.吳子嘉曾經和趙少康、張亞中、羅智強一起開記者會

2.517大停電，吳子嘉批評政府大家一起在騙

3.黃捷罷免案，吳子嘉稱蔡英文力挺害慘黃捷

4.總統大選前預測蔡英文得票數不會太過理想

5.被陳菊告誹謗，吳子嘉稱不可能道歉

6.稱讚國民黨2020總統選戰策略完全正確

7.分析民進黨大選策略

朱學恒指出，民進黨的道德標準真的很奇怪，對肇逃、賭博、酒駕和搞婚外情的不只力挺，還總統發通令支持，結果上電視說話要開除，中間有的只是說實話，還有很多分明反串，吳董一輩子搞無間道，結果被屁孩錯殺是不是很冤枉？

此外，針對《美麗島電子報》董事長吳子嘉遭民進黨中評會開除黨籍，民進黨今表示，言論自由不代表可以抹黑栽贓，言論自由也不是一個黨員用來抵毀黨的名譽的藉口，言論自由的最大尺度也在保障個人與團體的名譽名聲。