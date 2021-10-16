為了大獅賽製作的新北中信特攻觀戰焦點。(黃及人攝)

全新成軍的新北中信特攻，16日將於大獅賽遭遇地主新竹攻城獅，這除了是他們首次公開亮相，也是PLG、T1兩個聯盟球隊首次公開對決，等同另類「共好盃」，但在洋將還沒抵台的前提下，中信特攻將以「小球戰術」為主，畢竟他們身材太矮小了。

目前中信特攻共有10名本土球員，除了李學林輪休不打，今天大獅賽將由林秉聖、劉旻諺、謝亞軒、劉韋辰與呂濟而，身高最高的是192公分的劉旻諺，他也是目前全隊身高最高的球員，畢竟包含馬龍、伊布兩名洋將，以及亞洲外援查拉帝都還沒來台。

為了這次大獅賽，中信特攻還特地做了觀戰焦點，替自己球隊做了自我介紹，除了強調新秀表現值得期待，更期望透過大獅賽找出團隊陣型，李逸驊總教練表示目前球隊調整狀態只到7成，卻因本土陣容偏矮，所以今天主打團隊配合與快速流暢球風。

至於今天並不打算出賽的「學林哥」李學林，賽前強調自己隨時可以出賽，其實他也將替新北市男籃打最後一次全國運動會，「今天我跟亞軒都跟全運會球隊請假，明天我就會回去幫新北市打了，這應該是我最後一次，畢竟我都幾歲了，我會好好珍惜的。」