日本全境疫情在8月創歷史新高紀錄後快速趨緩，日本專家推測，Delta變異病毒株發病力可能變弱，目前存在一定數量無症狀未受檢感染者，也許就讓疫情看起來像減少一樣。

日本時事通信社報導，日本新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例數創新高的「第5波」疫情（今年6月到9月間），在進入9月後快速趨緩。

日本厚生勞動省專家組織針對疫情快速降溫分析可能理由，但最後仍不清楚確切原因。

日本全境在8月20日單日新增2萬5866例確診病例，創疫情爆發以來新高紀錄，但之後逐漸減少，到10月3日已低於1000例。

再看東京都的部分，8月13日出現這波疫情高峰的單日5773例確診，但到10月4日已降到低於100例，相當於去年6月左右水準。

在這段期間，日本政府積極推動疫苗接種，9月13日已有半數人口完成兩劑疫苗接種，到10月15日覆蓋率上升到66.1%；僅接種一劑疫苗的比率更高達74.7%，平均每4個日本人就有3人至少接種一劑疫苗。

有關疫苗接種，多項調查暗示對遏止疫情具很高效果。厚生勞動省專家組織推估，持續推動疫苗接種工作的3月到9月間，約減少65萬人染疫及約7200人因染疫死亡。

東京醫科大學特任教授濱田篤郎認為，疫情趨緩跟多重因素有關，例如持續推動疫苗接種，及東京奧運及帕運結束後的8月中旬左右，民眾透過媒體得知疫情延燒，而自發性避免染疫風險高的行為。

濱田說，還有就是日本天氣從8月下旬起不再那麼炎熱，民眾也開始適度地讓房內換氣通風等。

濱田說，全球從9月以後染疫人數也開始減少，「Delta變異株雖然傳染力更強，但病原性（發病力）有可能變弱」。

他說，隨著Delta變異株蔓延，目前存在一定數量無症狀未受檢感染者，也許就讓疫情看起來像減少一樣。