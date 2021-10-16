受東北風和午後對流發展旺盛影響，中央氣象局發布7縣市豪大雨特報。(摘自氣象局)

（17：30更新）氣象預報指出，今天（16日）下半天起將有入秋首波高壓冷鋒南下，東北風將替北台灣帶來顯著降溫和雨勢。受東北風和午後對流發展旺盛影響，中央氣象局針對北北基、雲嘉南及宜蘭等7縣市發布豪大雨特報，有局部豪雨和大雨發生機率，並注意雷擊及強陣風。

東北風增強及午後對流發展旺盛影響，易有短延時強降雨，氣象局針對基隆北海岸及新北市山區、宜蘭縣有局部大雨或豪雨的機率；台北山區、嘉義、臺南、雲林山區有局部大雨發生的機率。

東北風增強及午後對流發展旺盛影響，易有短延時強降雨。(摘自氣象局)

氣象局指出，今天上午各地多雲到晴的天氣，中南部地區午後局部短暫雷陣雨，下午起隨著東北風增強，北台灣的北部及東北部地區處迎風面，水氣逐漸增多，並有間歇性的降雨出現，晚上之後雨勢會漸趨顯著、全面，有局部大雨或豪雨發生的機率，花東也有局部短暫的陣雨。

入夜後東北風將帶來涼空氣，北台灣及宜花天氣轉濕涼，深夜低溫約22-23度，其他地區低溫約24-25度，建議晚歸的朋友適時增添衣物、注意保暖。氣象局預估這一波東北風影響時間為為16日下午起至18日清晨，至於在下一波大約落在22日前後。

氣象局提醒，東北風明顯增強，今天起台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，其中高雄、屏東沿海空曠地區及大台北地區有較強陣風，鄰近海域留意有較大風浪。