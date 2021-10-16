瀟湘晨報報導，湖南省工信廳稱，目前，湖南已完成31家沿江化工企業的關閉退出和3家沿江化工企業的異地遷建，涉及騰退土地1839.71畝，從業人員1909人，固定資產44712.6萬元（人民幣，下同），全面完成2021年搬遷改造工作任務。

據報導，關閉退出或轉產的34家沿江化工企業，都是產品技術含量相對較低、市場競爭力不強、存在安全環保風險隱患的散、小化工生產企業。湖南以壯士斷腕的決心，堅決關停31家沿江化工企業，徹底消除其對「一江一湖四水」的環境污染風險，有效破解了「化工圍江」問題。

報導稱，沿江化工企業關閉退出或搬遷改造，淘汰相對落後的生產工藝和產品，有效化解了低效產能，優化供給結構。統計顯示，31家（佔湖南省石化行業企業總數的4％）沿江化工企業的關閉退出，共減少綜合能源消費30萬噸標煤/年，減少二氧化碳排放70萬噸／年，落實了「碳達峰、碳中和」的大陸中央政策要求，在「騰籠換鳥」中為湖南省先進化工材料產業鏈延鏈補鏈強鏈騰出發展空間。

湖南省工信廳表示，下階段將以更大的力度推動沿江化工企業搬遷改造工作，繼續抓好抓實抓細搬遷改造各項工作，以搬遷促轉型升級，確保2025年全面完成全省沿江化工企業搬遷改造工作總任務。

湖南省財政分6年每年安排2億元專項補助資金，支持沿江化工生產企業搬遷改造，是大陸全國推動沿江化工企業搬遷工作資金支持力度最大的省份之一。