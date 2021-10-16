統一獅隊新秀林子豪近期打擊狀況下滑，後來又因肩膀夾擠下二軍休養，他表示，近期碰上體能下滑的「撞牆期」，希望利用這段時間加強體能，以應付接下來剩餘的賽季。

去年季中選秀首輪被獅隊選中的小將林子豪本季獲得不少機會，但近期打擊狀況較為低迷，近10場比賽只有3支安打，後來又碰上右肩夾擠的狀況，「這傷是累積的，之前高中時也有類似的狀況，最近是疼痛感越來越明顯，醫生是說休息就好，也可以多做些後背小肌肉的動作。」

近期打擊狀況不理想，林子豪直言體力流失是主因，「現在打完1場比賽跟上半季很不一樣，體力流失更快，守備守到後段會越來越沒辦法專注。」他表示，接下來會利用去二軍的這段時間加強體能，「體能教練有安排餓表，看能不能用這幾天把體能再撐起來。」

雖然昨天被降下二軍，但隨隊的林子豪仍有個小功用，就是當林安可開轟舞蹈的「救火隊」，他笑說：「他打全壘打時我本來已經躲起來，想讓他乾掉，結果他一直叫我，我就勉為其難幫他，但我也只剩這2場，他去北部比賽就沒辦法了。」