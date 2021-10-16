大陸房企債務危機持續蔓延，消息人士指稱，大陸住建部擬加強預售資金監管，目前文件正在起草中，現階段正要求各地方住建部門匯報相關意見及建議。目前各地監管辦法不一，主要實行全額監管和重點監管相結合的方式。

過去幾年裡，無論是樓盤爛尾無法交付，還是拖欠建築商、供應商款項問題，多因預售監管資金被挪用而引發。像是近3個月來，長沙、杭州、福州等地住建部門均通報恒大地產惡意逃避預售資金監管，未將購房款按要求繳存至監管帳戶的違規行為。

中國經濟觀察報最新報導指，近1年以來，在「三道紅線」、「兩個上限」等政策之下，房企對現金的渴求愈加強烈，預售監管資金再次成為開發商覬覦的「金山」，試圖通過公關有關部門、全市「打包」監管、保函代替、爭取時間差等方式盤活。

報導指出，尤其是下半年融資難，按揭收緊等背景下，企業急需資金償還貸款、拿地，解凍預售監管資金愈加成為各家房企的燃眉之急，騰挪方式更是五花八門。

去年以來，多地對預售資金監管趨嚴，提高了重點監管資金比例、減少了提取額度和次數等。

另外，中國恒大、花樣年等大陸上市房企先後無法如期支付到期債息，房債務問題成國際關注。中國房地產業協會（中房協）15日下午召集部分房企在北京開座談會。大陸政策消息人士和分析師表示，儘管大陸經濟放緩，擔心房地產泡沫可能會破壞長期發展的大陸領導人仍可能繼續保持對房地產的嚴格調控，但在必要時可能會軟化一些策略。