美國今天表示，願為包括7名兒童在內10名阿富汗人的家屬提供不透露金額的賠償金。這10人今年8月底在駐阿國美軍完成撤離作業期間，遭美方無人機誤殺。

法新社報導，美國國防部也表示，正與國務院合作，若這10人的家屬有意離開塔利班統治下的阿富汗，即一律安置到美國。

國防部透過聲明表示，主管政策的國防部次長卡爾（Colin Kahl）和阿富汗當地援助團體「國際營養與教育」（Nutrition and Education International）創辦人兼總裁史蒂芬．權（Steven Kwon）昨天召開會議，做出賠償決定。

美國從阿富汗首都喀布爾（Kabul）撤軍的倒數最後幾天，美國情報單位誤將任職國際營養與教育的阿瑪迪（Ezmarai Ahmadi）當成伊斯蘭國（IS）武裝分子 ，在追蹤阿瑪迪駕駛的白色豐田汽車8小時後，以飛彈攻擊這輛汽車，造成包括阿瑪迪在內共3名成人7名兒童無辜枉死。

國防部發言人柯比（John Kirby）發表聲明指出，在昨天的會議中，「卡爾提到，這場空襲是悲慘的錯誤，阿瑪迪和其他死者是無辜的受害者，他們沒有錯，也和伊斯蘭國及美軍遭到的威脅無關」。

柯比並表示：「卡爾重申國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）對家屬的承諾，包括提供慰問金。」不過他並未透露金額。

10名在攻擊中喪命的受害者家屬上個月要求美方提供賠償，並向他們當面道歉。

奧斯汀曾為這場一塌糊塗的攻擊行動致歉，不過阿瑪迪22歲的外甥海達里（Farshad Haidari）表示，這根本不夠。

海達里在喀布爾人口稠密的克瓦加布賈區（Kwaja Burga）一幢遭炸毀的普通住宅內對法新社表示：「他們必須親自來到這裡，向我們當面道歉。」

海達里的兄弟納瑟（Naser）及年幼表親們也在這次誤擊中喪生。海達里9月18日曾表示，美方迄未與他們家屬直接接觸。