氣溫逐漸轉涼，許多人在這時候身體的抵抗力都會變得比較低落，一不小心就會生病，星座運勢老師艾菲爾在FB粉絲團點名，摩羯座、獅子座、金牛座這段時間的健康運低落，一定要更加注意身體狀況，以免招來疾病纏身。

▍第三名：摩羯座

冥王星恢復順行後，摩羯座的運勢便逐漸轉好，使你迫不及待想在生活、事業、財運上大顯身手，但也因如此，本就有點工作狂的你更加變本加厲了，上班時、下班後、通勤時、吃飯中滿腦子都在想工作或投資，或是怎麼做可以改善生活，特別是睡前更是如此，如果這種狀況持續未改善，容易因為胡思亂想而影響到睡眠。提醒你欲速則不達，改變很好，但也要一步一步做起，一下變化太大反而是揠苗助長，連帶影響到健康。

▍第二名：獅子座

入冬前獅子座要注意情緒控管，你最近容易被莫名奇妙的小事惹到心煩意亂，脾氣也變差，專注力下降，如果不找出舒壓方法，小心會影響生活、工作、睡眠與人際關係，時間久了還可能演變成憂鬱或恐慌，影響到整個身心。提醒你可以用運動、健身的方法來幫助身心靈的舒壓釋放，睡前也可冥想靜坐，能幫助心情放鬆，更快入睡。

▍第一名：金牛座

目前「天王星」正逆行於金牛座的本命宮，使你在健康上會有兩種狀況，第一種是過多的精力用不完，使你直到睡前還是很亢奮，變得難以入眠，建議白天可多做運動，消耗太過亢奮的能量；第二種則是完全相反，可能整日精神狀況不佳、昏昏欲睡，感覺走著走著就會撞到門或牆壁，提醒你作息一定要正常，且中午後就別再碰咖啡、茶等含咖啡因的食物，睡前也盡量不要滑手機，維持良好的睡眠品質，對精神才有幫助。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團】