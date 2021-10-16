「76行者」召集人陳修將涉嫌在摩鐵虐殺22歲胡姓女友，遭法院羈押禁見；而陳因「金錢糾紛」與女友躲在摩鐵多日，15日才發現女友陳屍摩鐵，因76行者在太魯閣事件收到外界千萬捐款，外傳金錢糾紛與捐款有關；76行者發言人王薇君對此回應，所有捐款都在兒權協會帳戶裡，與陳修將個人行為無關，並坦言不會去探望陳，因為目前仍有更重要的事須處理。

76行者遺體修復團隊發言人王薇君今對外澄清，外界認為陳修將當初是因「金錢糾紛」躲在摩鐵內，質疑與76行者在太魯閣事件收到的捐款有關，王薇君說76行者至今收到外界的捐款共1千1百多萬，「全部都在兒權協會的帳戶裡面」，嚴正駁斥陳的金錢糾紛與捐款有關係。

王薇君表示，外界提供的捐款目前都在兒權協會的帳戶中，分毫未動，政府單位都可以查得到金流，否認與陳修將的債務糾紛有關。（中時資料照）

王薇君表示，外界提供的捐款目前都在兒權協會的帳戶中，分毫未動，政府單位都可以查得到金流，否認與陳修將的債務糾紛有關，「完全不符合邏輯，一個人發生不好的事情，就會有無限的抹黑跟不合乎常理的指控」，她說捐款的每筆帳幾乎都可以找得到捐款人，也聽過有人欠陳修將錢，但沒聽過陳欠人錢。

76行者原本預計15日要前往高雄城中城進行遺體修復，王薇君坦言，她也是看了新聞才知道出事，陳修將的事對團隊打擊很大，同事們震驚不已，也想趕快知道到底發生什麼事，她說每次只在嚴重災害時才會和陳修將見面，大夥都忙著工作，平時不會特別聯絡談私事，也不清楚陳的婚姻狀況、不認識死者胡女，先前在太魯閣出軌意外修復現場也沒見過胡女。

此外，陳修將目前遭收押禁見，王薇君被問到「若有天可以會客，是否會去探望他？」她則回應不會，她說目前還有其他更重要的事得做，現在整個76團隊都被重重打擊，「畢竟大家一起服務了這麼多年，整個團隊都需要靜一靜，這件事真的太突然了、太震驚了！」