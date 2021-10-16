台南市學甲區宅港國小十二婆姐陣在「五府千歲進香期-藝陣演義」演出，台下觀眾看得嘖嘖稱奇。（張毓翎攝）

廟方同時也舉辦《台灣第一大醮》等8本新書發表會。（南鯤鯓代天府提供／張毓翎台南傳真）

南鯤鯓代天府每年4大進香期，進香人次合計逾千萬。（張毓翎攝）

南鯤鯓代天府每年4大進香期，進香人次合計逾千萬，其中在乩童大會串與陣頭大匯演為其重要特色，廟方今年邀請學校及各地的特色陣頭團隊，將藝陣從街頭搬到舞台，進行為期2天展演，16日開幕日，由跳鼓陣、龍鳳獅團、十二婆姐等各式藝陣輪番演出，台下觀眾看得目不轉睛。

陣頭是常見在台灣廟會進香的優美宗教文化，台南市政府藉由推廣一校一藝陣及開創更多藝陣舞台，推動藝陣傳承發展。南鯤鯓代天府支持市府的用心，今年在文化部的推動指導下舉辦「五府千歲進香期-藝陣演義」，活動原定6月5、6日，但因疫情關係，延至10月16、17日舉行。

今天開幕式上，文化部常務次長李連權、台南市長黃偉哲、立委賴惠員與市議員方一峰等人均到場觀禮，廟方同時也舉辦《台灣第一大醮》等8本新書發表會，8本書記錄出版南鯤鯓代天府近10年來的重要發展軌跡。

黃偉哲說，台南有文化古都與眾神之都的美譽，宗教文化占了重要的位置，相信大家對日前舉辦的全球鯤鯓王活動記憶猶新，此次整合藝陣演出的活動更可見南鯤鯓代天府長期對於維護藝陣文化所付出的心力與貢獻。

李連權表示，小時候在佳里、學甲長大，對南鯤鯓代天府的宗教習俗早已耳濡目染，看著五府千歲進香期的規模愈來愈盛大，期望未來協助廟方將此一民俗升級為國際重要文資；另外廟方欲籌建文化美術館，他也答應擔任諮詢委員的召集人助一臂之力外，也盼將南鯤鯓推向成為國際級旅遊聖地。