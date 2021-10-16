誰都不想要接種新冠肺炎疫苗後，竟然出現不在預期內的副作用！根據南韓疾病預防控制中心（KCDC）統計，累積至10月10日共有240起接種疫苗後嚴重掉髮的案例，且性別比、疫苗品牌比都出人意料。

根據《韓聯社》報導，南韓國會福利委員會眾議員姜善佑在15日公布了累積至10月10日的接種疫苗不良反應案例，其中有240例嚴重脫髮，其中女性172例，不僅多於男性68例，整體而言女性案例還是男性的3倍！

以年齡來看，50多歲的族群最多，高達80例；其次則依序是60多歲與40多歲族群，各有54例以及41例。

以疫苗品牌來看，接種嬌生（Johnson & Johnson）疫苗者僅有6例；接種莫德納（Moderna）、輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗者各有65例與71例。接種後嚴重掉頭案例作多的是阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗，共有98例。

根據韓國新冠肺炎疫苗網站，韓國開放接種的疫苗同樣是以上四款，累積至10月15日至少完成接種AZ疫苗、輝瑞/BNT疫苗、嬌生疫苗（單劑型）、莫德納疫苗一劑的人數，各是11100105、21352049、1467938、6412935，比例約是27%、52%、4%以及16%，接種輝瑞/BNT疫苗者比例最高，但卻不是出現嚴重掉髮案例最多的疫苗品牌。

揭露此資訊的姜議員表示：「韓國疾病預防控制中心應該要明確的說明疫苗與不良反應之間的因果關係，並且向公眾解釋清楚，並加強監控不良反應的案例。」

對此，KCDC的官員回復「接種新冠肺炎疫苗與掉髮不良反應之間的因果關係，尚未得到證實。我們目前還在監測當中。」

台灣衛生福利部批准可施打的四款疫苗中（輝瑞/BNT、莫德納、AZ以及高端疫苗），所列出的疫苗副作用中，都沒有掉髮這一項。