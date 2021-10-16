印地安泉網球大師賽屬ATP1000分等級賽事，女子組依舊競爭激烈，今天來看男子組部份，這次世界網壇三巨頭瑞士費德勒(Roger Federer)、「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)、球王喬柯維奇(Novak Djokovic)都未出賽，創賽史21年來首次，外界看好各國名將能在這次突圍，但結果卻大相逕庭，小祖維瑞夫於8強賽出局後，4強名單裡完全沒世界前20種子。

Losing early in Indian Wells (yes for them it's early) doesn't mean Zverev and Tsitsipas are headed for bad/subpar 2022 seasons but it does show that their mental armor is still so noticeably vulnerable.



Man have we been spoiled by the Big 3... — Matt Zemek (@mzemek) October 15 2021

而這狀況非常罕見，讓外媒直呼大家都被「Big3」寵壞！美國網球知名媒體《Tennis Accent》專欄記者祖梅克(Matt Zemek)就在推特表示遺憾，認為新生代猛將都提早出局，雖然不代表他們2022年會走下坡，但證明他們心態還未調整好，且不夠強大。

除小祖維瑞夫輸給第31種子以外，新科美網冠軍俄羅斯名將麥維德夫(Daniil Medvedev)在16強以6：4、4：6、3：6不敵第23種子，希臘「尿遁哥」西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)也不敵第29種子止步8強，這讓本次賽會4強決戰星光黯淡，不只少了三巨頭，連世界名將都沒有，球迷可能都很失望。

最後4強比賽出線選手是保加利亞好手狄米卓夫(Grigor Dimitrov)，他將在台灣時間周日半夜4點30分對上英國選手諾瑞(Cameron Norrie)，另一組美國小將佛里茲(Taylor Fritz)將在5點50對上喬治亞選手巴西拉許維利(Nikoloz Basilashvili)，在這四人裡面世界排名最高的是英國選手諾瑞，他排在第21名。

而這次在印地安泉網球賽我國好手謝淑薇與比利時搭擋梅騰絲(Elise Mertens)表現突出，以4連勝快速出線，在台灣時間週日凌晨2點將與哈薩克芮芭琪娜(Elena Rybakina)/俄國庫德梅托娃(Veronika Kudemetova)爭奪最後女雙冠軍，謝淑薇與梅騰絲有機會在溫網之後再攀高峰，繼續為台灣爭光。