國民黨新任黨主席朱立倫接掌黨主席兵符後，近日著手整頓黨務系統，在對外宣傳發言上，黨中央發言人團將聘5名發言人，擴大議題攻防與發言戰力。除甫接任文傳會主委的凌濤外，有「最美主持人」之稱的李明璇確定入列，此外，台北市議員張斯綱、新北市議員江怡臻（前發言人）與文傳會前副主委黃子哲都接獲徵詢，同意接任。

新北市議員江怡臻。（圖/資料照，江怡臻提供）

對此，李明璇受訪表示，朱立倫在上(9)月30日至高雄謝票時，確實有當面詢問她是否願意一起作戰，也就其他議題有過討論，她也當場回應朱主席，只要黨有需要幫忙的地方，她都願意盡一己之力，但具體黨職務資訊，她尊重黨中央決定和發布，如果自己有能幫忙的地方，她很樂意幫助國民黨走向更好、更壯大的方向。

台北市議員張斯綱。（圖/本報資料照片）

黨務人士指出，徵詢李明璇黨中央發言人一職，乃是因為她長期在高雄主持廣播節目，在地方上也熱心參與公眾議題，高雄也需要管道能發聲，盼未來在各項議題攻防上，李明璇可以提供黨一些輿論火力。

國民黨前青年部主任 蕭敬嚴。（黃福其攝影）

此外，文傳會將廣聘義務副主委團，聘任人數將不設上限，該副主委職務也不等於黨發言人，而評選人選將考量聲量、議題火力且兼顧區域平衡。據媒體《Nownews今日新聞》報導，目前朱立倫已延聘鍾沛君、戴錫欽、王鴻薇等人，而在網路上也有不錯聲量的葉元之，及高雄市議員李雅靜、黃韻涵和新北市議員陳偉杰等也入列，多由現任議員擔任。此外，曾任青年團總團長的蕭敬嚴、呂謦煒也確定分別接任新北市、高雄市黨部發言人，林家興則接任文傳會副主委兼黨史館主任。

前國民黨青年團總團長 呂謦煒。（圖/資料照片）

對此，呂謦煒證實，有接獲黨部徵詢，如有付出機會，願意為黨打拼，但以正式發布為準。而據了解，此次人事案預計將在2周內公布。

另有黨務人士指出，此次發言系統調整，「較像是為了2022及2024選舉佈局，有選舉團隊的感覺，和以往有所不同」，在各派系馬系、江系、連系、洪系中取得平衡，有大舉強化國民黨團體戰的作風，能感覺到朱主席的誠意。