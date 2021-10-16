台北市大安區公所辦理走讀大安文化節至今已邁入第十年，每一年都發掘出不同的人文風采，而今年活動主題「走讀大安 精采十年」，帶領市民朋友走訪區內自然生態及人文景物，激發民眾對土地的認同與熱愛，在愉悅的心情下體驗大安人文。大安區公所在今(16日)下午14時在大安區瑠公公園，舉辦2021走讀大安文化節成果暨親子音樂會。

台北市大安區公所辦理走讀大安文化節至今已邁入第十年，每一年都發掘出不同的人文風采，親子音樂會是藉由音樂促進藝文交流，同時結合人口政策的宣導活動。(戴志揚翻攝)

本次的親子音樂會是藉由音樂促進藝文交流，期望能更拓展市民朋友的視野，同時打造多元文化社會。本活動同時結合人口政策的宣導活動，希望能讓市民朋友在參加活動的過程中增進親子感情，倡導親子教育，以建立家長與子女間親子和諧的橋梁。今年舞台以融合家將文化元素的舞蹈表演做為開場，另有原住民經典音樂饗宴及臺北市教師管樂團演出，節目精彩活動可期，當日請配合配戴口罩並保持社交距離。

台北市大安區公所辦理走讀大安文化節至今已邁入第十年，每一年都發掘出不同的人文風采，親子音樂會是藉由音樂促進藝文交流，同時結合人口政策的宣導活動。(戴志揚翻攝)

台北市大安區公所辦理走讀大安文化節至今已邁入第十年，每一年都發掘出不同的人文風采，親子音樂會是藉由音樂促進藝文交流，同時結合人口政策的宣導活動。(戴志揚翻攝)

林明寬表示期許透過本年度人口政策宣導活動，深化市民朋友對婚姻與家庭價值的重視，重塑愛與關懷；提倡政府育兒政策，提升敬老及扶養父母的孝親觀，打造悅齡社會；促進社會家庭和諧，提倡共同培育新住民，留才育才添新英，建構幸福和諧多元的社區，期望這份美好如同每位市民朋友的歡笑聲和溫暖鼓勵，將幸福大安的熱度延續下去，讓大安成為有愛、有夢想的幸福家園。