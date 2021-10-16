面對電力供需形勢日趨嚴峻，浙江寧波近日發佈公開倡議，呼籲全市節約用電。

據寧波媒體「甬派」報導，此次寧波遭遇的電力供需形勢緊張，原因在於近期受到浙江省外來電減少、電煤與天然氣供應緊張以及用電需求持續快速增長等因素影響。

報導稱，為積極踐行綠色低碳生產生活方式，有效應對全市電力缺口，保持生產生活秩序穩定，日前，寧波市節能辦向全市各機關、企事業單位，廣大人民群眾發出倡議，節約用電，同獻綠色，共盡責任。

該倡議書具體內容包括：一、機關單位帶頭節電。全市各級黨政機關要積極創建節約型機關，帶動全社會節約用電。減少空調使用時間，設置制冷溫度不低於26℃，制熱溫度不高於18℃；減少照明時間和數量，出門隨手關燈，杜絕「白晝燈」「長明燈」「無人燈」；下班切斷一般辦公設備電源；低層辦公場所倡導使用步行梯，減少電梯使用。

二、公共場所合理用電。努力提高節約用電意識，提倡文娛場所、賓館商場、辦公樓、公共機構等場所在用電高峰時段自覺停用或減少使用大功率用電設備和非必要照明燈具，積極推廣使用節能型電器；做到走廊、樓道等公共區域照明「人走燈滅」。嚴格控制城市燈光秀、夜間景觀照明及各類廣告燈用電時間。

三、家庭社區節約用電。鼓勵廣大群眾居家盡量利用自然光，不開「長明燈」，盡量使用高效率、低能耗電器；合理設置空調溫度，減少空調使用時間和頻次；不使用電器時關閉電源，減少待機耗電；小區公共照明使用節能燈具；倡導綠色出行，電動汽車、電瓶車盡量利用夜間負荷低谷充電。

四、工業企業科學用電。工業企業通過調班、錯峰等方式，主動配合有序用電工作，緩解用電高峰時段供電壓力；科學合理安排生產計劃，採用符合國家能耗標準的生產設備，避免設備空載運行；規範使用空調、照明等用電設施，減少非生產、非必需用電，盡量將有限的電量用於保障生產。