藝人NONO陳宣裕以「從幕後到幕前，談創業甘苦談」為題分享他的創業歷程。（南投縣南投女國際青年商會提供／馮惠宜南投傳真）

行政院中部聯合服務中心、南投女國際青年商會等單位16日下午邀請藝人NONO陳宣裕與南投在地青年朋友分享「從幕後到幕前，談創業甘苦談」創業經驗，NONO強調：演藝事業是他的根，深耕演藝事業讓他吸引更多的人與他合作，並藉此平台推廣產品，發揮一加一大於二的作用。

行政院中部聯合服務中心、南投縣政府文化局、南投縣工商發展投資策進會與社團法人南投縣南投女國際青年商會共同辦理名人講座，16日下午13時在中興新村-中興會堂登場，這次特別請來藝人NONO陳宣裕以「從幕後到幕前，談創業甘苦談」為題分享他的創業歷程。

風聞NONO陳宣裕到南投開講，行政院中辦執行長蔡培慧、南投縣工商發展策進會總幹事陳聰智、南投縣政府社會處處長林志忠以及國際青年商會中區會區長顏鴻昌、國際青年商會總會秘書長黃信豪、南投女國際青年商會會長李宜靜等貴賓也熱情與會。

NONO陳宣裕為知名主持人及演員，出道前為演藝圈幕後人員，但其天賦及綜藝實力強，被挖掘後曾擔任多檔節目主持人，因表現亮眼而被稱作「Ｂ咖一哥」。2015年起，NONO積極跨足餐飲市場，發展個人副業並打造出個人品牌，甚至拓展至海外市場，成績亮眼。

NONO在座談會上坦言，自己在創業路上有成功也有失敗，但他始終深知演藝事業是他的根，藉由深耕演藝事業讓他吸引更多人與他合作，他也選擇優質的合作夥伴，並透過節目推廣產品；他也強調，選擇不一樣的產品創業，透過市場差別化，突顯產品競爭力，像他最近跨足飲料市場就選擇以古早味飲品做主力商品，並且在疫情期間發展口罩產品。