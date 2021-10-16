新北市消防局今進行高樓消防搶救演練。（新北市消防局提供）

新北市消防局今進行高樓消防搶救演練。（新北市消防局提供）

新北市消防局今進行高樓消防搶救演練。（新北市消防局提供）

新北市消防局今進行高樓消防搶救演練。（新北市消防局提供）

新北市消防局今進行高樓消防搶救演練。（新北市消防局提供）

鑑於高雄「城中城」大火釀46人死亡憾事，為避免類似災害發生，新北市消防局已全面清查11樓以上的老舊複合用途大樓或管理型態複雜的高風險建築物，並於今（16）日起針對市內9處高風險建築物優先辦理消防搶救演練，強化消防人員高樓火警災害搶救戰術及戰技。

消防局第二救災救護大隊今在新莊區某住商大樓進行高樓實兵演練，演練著重大樓自衛消防編組、救災動線部署等，並調派雲梯車執行高樓救援任務，另針對大樓消防安全設備及緊急逃生動線，將配合消防安檢小組進行檢查。

消防局表示，高樓火災發生時常見濃煙密佈、內部高溫、逃生不易及煙囪效應等危害，搶救的同時也考驗救災人員救災技術與體力。此外，消防人員必須確認消防設備如連接送水管、室內消防栓、緊急升降機、送水口等供消防搶救必要設備是否可正常使用，掌握室內救災動線，了解防災中心位置、室內平面圖及住戶相關資訊，並充分運用通風排煙戰術及快速垂直水線佈署出水灌救，才能有效因應高樓火災及避免火勢擴大。

消防局長黃德清表示，複合用途建築物的住戶平時應要有防災意識，管委會加強消防安全設備檢查及維護，以期將災害發生的機率及損失降至最低。本次透過各轄區大隊針對高風險建築物執行消防搶救演練，以提升高樓救災消防搶救效能，確保民眾生命財產安全，打造安心、安全、安居新北市。」