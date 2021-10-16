高雄鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨發生嚴重火警，造成46人死亡、41人輕重傷，死者皆送往殯儀館供家屬指認，高雄地檢署16日表示，罹難的46人中，除了有2名女子身分未明外，其他44具遺體均已確認身分，目前總計已開立42件相驗屍體證明書。

雄檢指出，開立的42件相驗屍體證明書中，已經順利發出40件，另外2件家屬16日會前往領取，而4件尚未開立部分，有2件身分不明，但已有家屬前來採集DNA送驗比對中，另2件為陸配，在台灣無家屬，所以除了身分不明及在台無家屬外，均可於16日完成開立證書並發回遺體。