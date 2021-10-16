鑑於高雄「城中城」大火釀46人死亡憾事，為避免類似災害發生，新北市政府消防局已針對11樓以上的老舊複合用途大樓或管理型態複雜之高風險建築物進行全面清查。並於110年10月16日起先針對市內9處高風險建築物優先辦理消防搶救演練，讓消防人員能充分瞭解建物內部結構、用途、特性及熟悉救災動線、車輛部署位置等，並將持續針對高樓火警災害搶救戰術及戰技進行訓練，包含雲梯車救助、高樓層通風排煙等訓練，以強化整體救災效能與安全。

新北消防局針對市內9處高風險建築物優先辦理消防搶救演練，讓消防人員能充分瞭解建物內部結構、用途、特性及熟悉救災動線、車輛部署位置等，強化高樓火警災害搶救戰術及戰技進行訓練。(新北市消防局提供)

新北消防局針對市內9處高風險建築物優先辦理消防搶救演練，讓消防人員能充分瞭解建物內部結構、用途、特性及熟悉救災動線、車輛部署位置等，強化高樓火警災害搶救戰術及戰技進行訓練。(新北市消防局提供)

10月16日消防局第二救災救護大隊率先進行高樓實兵演練，該演練著重大樓自衛消防編組、救災動線部署等，並調派雲梯車執行高樓救援任務，另針對大樓消防安全設備及緊急逃生動線，將配合消防安檢小組進行檢查。高樓火災發生時常見濃煙密佈、內部高溫、逃生不易及煙囪效應等危害，搶救的同時也考驗救災人員救災技術與體力。為達搶救效能，消防人員必須確認消防設備如連接送水管、室內消防栓、緊急升降機、送水口等供消防搶救必要設備是否可正常使用，掌握室內救災動線，瞭解防災中心位置、室內平面圖及住戶相關資訊，並充分運用通風排煙戰術及快速垂直水線佈署出水灌救，才能有效因應高樓火災及避免火勢擴大。

新北消防局針對市內9處高風險建築物優先辦理消防搶救演練，讓消防人員能充分瞭解建物內部結構、用途、特性及熟悉救災動線、車輛部署位置等，強化高樓火警災害搶救戰術及戰技進行訓練。(新北市消防局提供)

新北消防局針對市內9處高風險建築物優先辦理消防搶救演練，讓消防人員能充分瞭解建物內部結構、用途、特性及熟悉救災動線、車輛部署位置等，強化高樓火警災害搶救戰術及戰技進行訓練。(新北市消防局提供)

新北市政府消防局長黃德清表示：「複合用途建築物的住戶平時應要有防災意識，管委會加強消防安全設備檢查及維護，以期將災害發生的機率及損失降至最低。本次透過各轄區大隊針對高風險建築物執行消防搶救演練，以提升高樓救災消防搶救效能，確保民眾生命財產安全，打造安心、安全、安居新北市。」