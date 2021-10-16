雲林縣西螺福興宮舉辦健美錦標賽，創宮廟舉辦健美比賽之先。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

「2021西螺媽祖盃全國健美錦標賽」16日在雲林縣西螺鎮福興宮登場，共有191名選手參與，這是雲林縣首次舉辦的健美比賽，也是全台首次由宮廟與健美單位共同合辦的健美賽事，廟方希望藉此推廣更多元的運動風氣，增進國人健康。

雲林縣之前從未舉辦過健美比賽，雲林縣體育會健美委員會主委陳學林本身為西螺鎮人，一直希望為雲林舉辦首場健美賽事，去年便開始籌畫與福興宮合作，結合宗教文化與健美運動，但因疫情關係延宕，最近疫情趨緩，雲林首場健美比賽順利於16日登場。

此場比賽由雲林縣長張麗善、福興宮董事長楊文鐘、陳學林等人共同主持，共有來自全台10支隊伍191名選手參賽，比賽分成男子健美組、男子形體組、女子比基尼組、女子形體組，並頒發總冠軍及團體組獎牌，總計23面金牌、20面銀牌、20面銅牌，總獎金達25萬元。

張麗善表示，健美是109年全民運動會的新增競賽項目，雲林縣健美代表隊在男子組共斬獲2面銀牌，成績亮眼。目前陳學林正廣招旅外的健美健身選手回流雲林，希望在明年111年嘉義縣全民運動會交出漂亮的成績單。

廟方指出，此次比賽結合擁有近300年歷史的福興宮，是健美賽事首創之舉。近年來國人健美風潮日益盛行，希望藉由宮廟結合體育賽事，推廣運動風氣、增進國人健康。

參賽的雲林女選手林佩怡說，以往都是在外縣市比賽，此次能回到家鄉非常開心，因為雲林鄉親觀念比較傳統，覺得女孩子練得全身都是肌內不是很好看，所以特別回鄉參賽，就是希望讓大家知道健美是很棒的事情，可以練出健康、身形與興趣。