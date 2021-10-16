日本山梨縣12日發生一起民宅火警，後來發現屋內50多歲的夫妻都遭到殺死。爾後一位19歲少年主動向警方自首，他向坦承其犯罪動機是「LINE被暗戀對象封鎖」，才怒而將對方父母殺害，並痛毆其二女兒，還縱火行兇。

根據日媒報導，山梨縣甲府市在12日凌晨3點30分左右發生一起火警，警方在民宅發現了居住在其中的井上夫婦，並且發現兩人身上有10多處刀傷，還深達臟器，行凶手法相當殘忍。

經警方深入調查後，一名疑似犯案的兇嫌，與井上家的大女兒就讀同一所高中，並且暗戀他。事發前還曾跟蹤對方，並且嘗試送上貴重的Tiffany & Co精品禮物，且即便LINE遭到封鎖，還是對段感情執迷不悟。

這一位少年指出，他在12日攜帶多把刀闖入井上家的住宅，原本計畫要將一家人都殺死。闖入家門後，他先將位在1樓的井上先生刺死，接著抓住試圖逃跑的井上太太，並將其殺死。在2樓的二女兒聽見打鬥聲後下樓查看，卻遭兇嫌毆打，頭部受傷，她便跑回樓上與姊姊一同從陽台逃跑。

事後根據調查，事發當晚鄰居有聽見女性大喊「助手」的聲音，恐怕就是案發當下井上太太的呼叫聲。也有鄰居目睹，在火警發生後，有一名男子逃離現場。

調查人員指出，該名犯案少年主動現身在山梨縣的派出所，經警方主動約談之後，發現他是該案的可能犯案者。該名少年在被捕之後，則是被發現右手小指骨折、臉上有灼傷。他在調查過程中表示對犯行很後悔，還表示自己「對（井上家）大女兒很好。」

在命案與火警發生後，驚魂未定的井上家大女兒在警方保護下難過的表示，都是自己的錯才會害父母被殺害，相當自責，狀態也十分憔悴。

由於被捕的少年僅19歲，犯下殺人、縱火重罪。在日本18歲隨即可有投票權的法律下，是否還能適用少年法來審判（或保護），引起了網友的討論。

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