高中職太陽能模型車競賽南部賽16日在高雄科技大學建工校區舉行，與會師生合影。（高雄科大提供／林瑞益高雄傳真）

圓規颱風帶來連續一周的陰雨天氣，高雄16日天公作美，讓高中職太陽能模型車競賽如期開跑，南部賽在高雄科技大學建工校區完賽，共選出4校9車隊晉級下周的決賽，將於10月24日前往台北國父紀念館，角逐全國冠軍。

負責籌辦全國高中職太陽能模型車競賽的高科大模具系教授艾和昌表示，此項競賽已連續舉辦了15屆，今年因為國內疫情爆發，幾乎面臨停辦的重大抉擇，最後在所有長期輔導學生投入太陽能車競賽的高中職教師堅持之下，還是順利舉辦第16年的賽事。

艾和昌說，過去初賽舉辦時間多是利用暑假7、8月時間，不過今年5月中以來的國內疫情對賽事準備造成相當大的影響，包括前置時期學生用來製作模型車的計畫也被打亂了，因此順延到10月才舉辦。

由於再生能源的運用發展已經愈來愈成熟，高科大工學院長吳忠信更以近年車展都是新能源車獨占鰲頭的趨勢來勉勵參賽學生，已經踏入太陽能領域就要好好專研、全力發揮。

今年參賽隊伍微幅減少，研判仍有受到疫情影響，全國共23校、49車隊報名，其中北區佔28隊、南區佔21隊，相較去年有70隊參賽減少近3成。

今年南部賽最終選出9組隊伍進入決賽，共4校9車隊。台南高工2隊：大家好-我叫娜諾（哈哈哈哈）、太陽之子；高英工商5隊：光斥力、熱愛105度的車-黑手仁NO.171、GTC太陽小鋼炮、GTC The Revengers、SUPER-GTC；高科大模具系五專部：DSK多思考；鳳山商工：魚圭鱻。