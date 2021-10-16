臺灣失智症人數邁向30萬大關，年齡層也逐漸年輕化，失智症的議題近年備受關注，臺北市聯合醫院於10月15日開展，即日起至10月17日連續3天於華山文創中4A 紅酒作業廠辦理「110年失智月活動」，透過10位失智者共同策展-「生命之鏡」(The mirror of life)，一起回憶那些榮耀時刻；現場另規劃衛教展區(失智健康識能攤位)，提供民眾及照顧者諮詢，以及設計四大處方箋，包含：工作坊藝術處方箋、生活處方箋、音樂處方箋、運動處方箋規劃相關活動，同時透過藝術治療的引導，讓病友也能感受到友善的社會環境。

今年策展主題以找回失智者的榮耀為策展核心，透過「生命之鏡」(The mirror of life)的概念，帶領民眾走進他們的「腦」中，看見10位失智者的才華，感受他們對生命的熱情，也能透過影片看見一幕幕動人的故事，失智者的記憶雖然消失，但留下來的輝煌事蹟依舊被珍藏，也期許民眾能正向的瞭解失智症，打破迷思撕掉標籤，敞開心胸包容、擁抱他們。

除故事主題展外，另規劃動態系列活動，包含每日兩場工作坊-藝術處方箋，限量開放民眾預先網路及現場報名DIY體驗，帶民眾體驗壓克力流動畫、酒精墨水畫，感受藝術帶來的心靈療癒；主舞台每日也有精彩活動，包含生活處方箋-太極導引，帶領民眾一起練習，重新發現呼吸與身心的關聯；而音樂處方箋及運動處方箋，同樣邀請專業老師現場帶動氣氛，歡迎民眾踴躍參加。

衛教展區(失智健康識能攤位)則提供非藥物性的方式，引導照顧者藉由環境的調整、活動的安排、溝通方式的改變等，直接或間接幫助失智者，同時也透過智慧科技，讓民眾進行VR虛擬實境體驗，喚起民眾對失智症的重視，促進公共識能、提高敏感度降低恐慌，俾利早期發現以利有效治療。