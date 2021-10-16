高雄城中城大火終於撲滅，卻再也喚不回罹難的46條人命。（洪浩軒攝）

曾經繁華一時的高雄市鹽埕區「城中城」大樓日前發生大火造成嚴重死傷，高雄市長陳其邁日前也偕三位副市長鞠躬致歉。前立委沈富雄直言，城中城沒辦法成立管委會管理，且就算成立管委會，一個月給20萬元的薪水，他也不會想來當這個管委會的主委，因為實在做不來，沈富雄更主張，根本的防治之道，就是這樣的建築不能住人。

針對城中城大火，沈富雄15日在政論節目《少康戰情室》中表示，消防人員定期安檢能夠改善的，只有樓梯間堆雜物的問題，並指自己住的地方雖然還算高級，屋主不會在樓梯間堆放物品，反而是有些來幫傭的外籍移工會堆放要寄回國的東西，而屋主也不讓他們搬進來，就堆在樓梯間，但安檢的時候會要求搬走。

沈富雄指出，大樓的檢查和身體檢查是一樣的，而現在的問題在於每次安檢只能做到2樓，因為2樓以上上不去，但如果上去了也沒用，買了滅火器也沒用，起火的地方不在住人的地方，是在1樓，並且很快就燒到3樓，引發煙囪效應嗆死、嗆傷很多人。

沈富雄認為，一個大樓1到6樓沒人住，7樓以上不能住，我們能夠安全，是因為大家互相照應，「1到6樓沒人住，7樓有安全嗎？」72戶住120人，這不是違規嗎這？哪有辦法組管委會？不可能。

沈富雄直言，如果成立管委會，並重金禮聘他去當主委，就算一個月薪水有20萬元，「本人不幹，我做不來」，同時他也主張，像這樣的危樓若1到6樓沒人住，7樓起也不可以住人，不能再有合法的，且所有權人有100多人也很難進行都更，根本防治之道就是不能有人住，政府也要訂條文，類似的大樓政府有權力按市價2倍以上強制收購。