立委柯建銘（左起）、陽明交通大學教授龔書章、新竹市長林智堅，16日參與大新竹當好協會成立茶會。（莊旻靜攝）

支持大新竹合併的產官學界16日在竹北市成立「大新竹當好協會」，由陽明交通大學建築研究所教授龔書章召集，新竹市長林智堅、立委柯建銘等人均與會，林智堅重申合併的必要性和急迫性，呼籲千千萬萬不要用任何方法，為個人或政黨利益技術性阻擋。柯建銘也指，反對大新竹合併的心裡都有鬼。

林智堅表示，他從9月6日提出大新竹合併倡議至今剛好是41天，過去40天有不少人給予建言，支持、反對均有，而他認為，基於對家鄉的熱情和不捨，而提出此倡議，期望未來合併升格後，可以成為集結產業的創新城市，並以交通問題、創稅但實際統籌分配稅款太少，強調大新竹合併升格的無限可能。

林智堅也說，如果沒有趕上這個時間點，就要再等下個4年，他說，民主社會每個人都可以發表各種意見，但「千千萬萬不要用任何方法」，不管基於個人會政黨利益，技術性阻擋合併升格，他也呼籲認同、支持竹竹合併升格者要為此案發聲。

柯建銘致詞時也提及，合併升格一定會帶來綜合效果，例如交通大學與陽明大學、清華大學與新竹教育大學，但為何有人反對合併？他直言反對的人心裡有鬼，更點名國民黨、民眾黨、時代力量，認為都是他們的政治利益，否則為了城市發展為何要反對？

柯建銘還說，他與新竹縣長楊文科認識已久，楊文科本來同意合併升格，但過幾天變成支持竹竹苗合併，「就是要破局」，柯建銘也說，竹竹合併升格，對民進黨而言只有4成把握。

林智堅、柯建銘都認為促成合併升格很困難，林智堅還以五月天的歌「倔強」，指「逆風的方向更適合飛翔」，柯建銘也說，挑戰困難也是價值，地方要凝聚共識，「立法院就交給我」。

大新竹當好協會，以客語「當好」為正好作為諧音，成員包含大學教師、醫師、商界等數十人，新竹縣市多名議員也共同參與，討論「大新竹當好」願景。