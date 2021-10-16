美國「有線電視新聞網」（CNN）16日報導，專家認為，近期中國大陸於台海附近的頻繁動作，只是在提醒台灣和美國不要跨越「紅線」，短期內不太可能武力犯台；但北京政府的高壓手段並未如預期般嚇阻台灣民心，反而導致雙方隔閡愈來愈深，專家擔心在和平統一無望下，將導致習近平採取「嚴厲」手段。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS ）中國大陸權力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出，近期中國大陸軍方積極在台海周邊採取行動，並非代表其有意侵台，而是在國際社會愈來愈願意公開支持台灣下的「沮喪」表現，主要用意是提醒台美不要跨越「紅線」，如爭取正式獨立或在台灣部署大量美軍等。

澳洲國立大學（ANU）澳洲中華全球研究中心（Australian Centre on China in the World）研究員宋文笛表示，中國大陸國家主席習近平近期對外採取強硬態度，是因為中共第19屆六中全會將於11月舉行，他希望藉此在會前鞏固自身勢力；而中國大陸將於2022年面臨中共第20次黨代表大會和北京冬季奧運會等大事，也讓其無暇對台採取大規模軍事行動。

不過加拿大智庫「麥克唐納－勞裡埃研究所」（Macdonald-Laurier Institute）駐台北資深研究員、前加拿大安全情報局分析師寇謐將（J. Michael Cole）指出，若北京政府認為已無望達成和平統一，且習近平的聲譽或權力受到威脅，他便可能採取「嚴厲」手段，以證明其仍「掌控一切」。但宋文笛認為，中國大陸在外交、經濟、軍事等領域的強硬措施，都正為台灣建立更強烈的同仇敵愾和自我認同感，反而與和平統一的目標背道而馳。