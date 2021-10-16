新加坡採「與病毒共存」策略，卻因病例增速超出預期和病故激增，被迫又重啟部分防疫限制，政府的訊息常混淆引發緊張與分歧，星國所經歷足供仍堅持清零國家借鑑。

也就是幾週之前，新加坡仍看似防疫模範生，包括全國人口超過8成完整接種COVID-19疫苗、按部就班鬆綁防疫限制，一副已做好與病毒共存的準備，令許多國家稱羨。

豈料採取與「病毒共存」策略後確診激增，迫使當局10月初起再度加強防疫措施。新加坡彷彿在示範捨棄「清零」是如何艱難，對仍採清零的中、港、台乃至澳洲都是珍貴借鑑。

對部分新加坡人而言，防疫政策轉向帶來緊張、分歧與恐懼，為決策者製造溝通難題。

星國衛生部表示，儘管14日的新增確診略減，但當天染疫病故15人，創疫情以來單日新高，而去年一整年新加坡因COVID-19病故者也才24人。今年9月之前，人口545萬的新加坡僅不到7萬例確診，如今不乏單日新增超過3000例。

新加坡近期解除對歐美的旅行限制雖讓旅居海外者及商界雀躍，但一些人卻擔心開放太快。

47歲的家庭主婦夏哈（Rozanah Mohd Shah）說：「我們本就不該衝太快、整個重新開放，而不是等到像現在每天新增3000例才調整。沒人做好完全重新開放的準備，根本亂作一團。」她在星國解禁後一直為已完整接種疫苗卻曾患中風的年邁父親擔心。

杜克新加坡大學聯合醫學院（Duke-NUS Medical School）新興傳染病項目副主任黃英勇表示，從去年起大多數時間，新加坡都成功落實清零政策，「對多數人而言，就這樣捨棄成功模式完全悖於常理」。

新加坡政府今年8月鬆綁防疫限制，稱星國已更有本錢在謹慎態度下調整至重新開放，也不再於每日疫情通報裡提供精確疫調，但才與病毒「共存」短短幾週後，又回頭實施防疫限制。

在美國紐約長年投身公衛的醫師兼公關顧問的拉納（Jody Lanard）認為，新加坡早先對疫情的有效壓制，意味大多數居民沒機會經歷確診，這樣要與病毒共存，「短期內情況會非常嚇人，一段艱難時光怕是免不了」。

星國的公立醫院已感受到與病毒共存真實的一面。恐懼讓民眾擠爆醫院，因為哪怕只有輕微不適，人們也紛紛求醫，迫使當局擴大實施「居家康復」計畫讓更多已接種的確診者在家休養，醫院的醫護全都要接受呼吸機和處理COVID病房相關訓練。

當局月初也再度加強防疫措施，以爭取時間增加社區照護設施、床位，避免醫療體系不堪負荷。

一名在私人醫院的護理師形容她們得十幾小時輪班，同事不堪壓力陸續請辭。她說政府的政策固然不算錯，但感覺已被剝一層皮，要政府須更有決斷，不要朝令夕改徒增民眾緊張。

新加坡國立大學蘇瑞福公共衛生學院副教授林方源（Lim Fung Yen Jeremy）表示，新加坡國內有各種不同經濟與社會關注面向，政府必須精準拿捏，保持非常好的平衡。

林方源說：「我們沒有範例可遵循，猶如在拓荒。」（譯者：陳亦偉）1101016