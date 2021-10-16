城中城大火燒死46人，其中6樓影城老闆女兒和媳婦雙雙罹難，家屬在高雄市立殯儀館設立靈堂(右)。（石秀華攝）

高雄鹽埕區有「高雄第一鬼樓」之稱的城中城大樓14日凌晨一把惡火，造成46人不幸罹難，其中2名死者是該棟大樓6樓影城業者的女兒和歐姓媳婦，據了解，2人久居在該處約20多年，此次雙雙不幸罹難，因歐姓媳婦的弟弟人在大陸工作，疫情關係因久未回台，此次姊姊不幸過世，家屬昨15日晚間特地向到靈堂致意的市長陳其邁陳情，希望能協助死者弟弟返台奔喪，見姊姊最後一面。

高雄市長陳其邁15日晚間突然至高雄市立殯儀館歐姓罹難者靈堂上香致意，歐女的母親神情悲傷坐在靈堂外，陳其邁趨前擁抱安撫歐母務必節哀，歐女大姊藉機向陳其邁陳情，表示此次妹妹和同住的大姑不幸遇劫，因弟弟人在大陸，弟弟很久沒回台灣，加上疫情關係，姊弟倆很久都沒碰面，希望市長幫忙弟弟能回台送他姊姊最後一程。

歐女姊姊並強調，弟弟在大陸已經打過2劑疫苗，希望市長能幫幫忙，讓弟弟能回台灣，陳其邁當下允諾會協助此事，看是否能以專案處理。

據了解，在大火中不幸罹難的歐姓女子和大姑居住在城中城大樓6樓，2人是影城業者的媳婦和女兒，6樓往昔曾是風光一時的電影城，隨著鹽埕區逐漸沒落關閉，2人在大火中雙雙葬生火窟，令家屬悲慟不已。