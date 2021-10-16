現代有些房屋在建造的時候沒有注意風水，等到住進去才發現存在許多風水問題，例如大門和洗手間的門相對，就犯了風水禁忌，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，如果住到這種房型也不需擔心，善用遮蔽物、盆栽、風水吉祥物，或將洗手間的門隱藏，並保持洗手間清潔，都能有效破解不利風水。

▍1.玄關做遮蔽物

如果玄關空間夠大，並且戶型允許的情況下，可以設計遮蔽物來遮擋，讓大門和洗手間之間不是直接相通的狀態，既能阻止濁氣直衝，又增添幾分美觀，提升住宅格調。

▍2.藏好洗手間的門

若是房屋佈局不允許在入門處做遮蔽物，可將洗手間的門藏起來，也就是不刻意使用門板，而是讓洗手間的門與周圍牆壁色調一致，貼上同款壁紙，看起來渾然一體，起到障眼法的效果。如果覺得太麻煩，也可以直接在洗手間的門上裝門簾，將門藏在門簾後，同樣具有遮擋的功能。

▍3.綠葉植物來化解

選擇一些綠色植物也是很好的化解之法，在洗手間門口放置一盆綠植，可以去除濁氣，化解煞氣，並且還能夠催旺家中生氣，為家宅帶來財運。另外，如果選擇枝葉繁密的綠植，還能夠起到遮擋視線的作用，將綠植變成遮蔽物，既增強家人的了安全感，又祛除了污穢之氣，提升家宅運勢，可謂是一舉多得。

▍4.使用風水吉祥物

想要化解洗手間裡面的穢氣與霉氣，還可以利用風水吉祥物，如桃木葫蘆、水晶球、五帝錢等，這些吉祥物的風水能量很強，對於煞氣能夠起到很好的化解作用。化解洗手間直衝的濁氣，大門處的吉氣與財氣就能進入家門，而且這些風水吉祥物，還能夠增加福祿，聚氣招財，淨化家中磁場，有利於家人的事業提升。

▍5.保持洗手間乾淨

洗手間是一個污穢場所，最容易產生煞氣與穢氣，所以需要常常打掃，保持整潔、乾淨、明亮、衛生，經常開窗通風，這樣洗手間的濁氣就少了，對家宅的不利影響也就減弱了。

最後，還要注意讓洗手間的門保持關閉，如果大門與洗手間的門對沖，只有將衛生間的門關閉起來，才能有效阻止氣流的流通，保持家中氣場穩定。

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