高雄城中城大火造成46人不幸罹難，其中位於6樓影城大亨許火金的女兒和媳婦不幸雙雙罹難，許火金小兒子今（16）日下午出面接受媒體訪問時，曝露當時大嫂曾打電話給女兒，指躲在廁所的位置，被濃煙嗆到很不舒服！對於城中城被外界喻為「鬼樓」，許男無奈說，外觀確實看起來破舊殘敗，但那是我從小生長的地方，也無法說什麼。

鮮少在媒體前曝光的城中城戲院業者許火金的小兒子，因二姐和大嫂在此次城中城大火中不幸罹難，今天下午出面受訪時除提及，58歲的大嫂和67歲的同父異母的姊姊在火警發生當下，曾躲在廁所求救，許男說，大嫂打電話給女兒，焦急地指出被濃煙嗆到很不舒服，後來不幸雙雙罹難。

許男也提及戲院消防安檢設施及影城沒落原因，指當時2家戲院宏都和國宮都在5樓，因戲院樓層挑高，所以5樓等於2層樓，後來鹽埕區沒落，大樓遇管理、保養的問題，當時家道中落，遇整個大環境的因素，家族無法離開，只能繼續居住在原影城大樓處。

1999年至2000年期間，為了大樓要通過消防法規，許男說，父親曾自掏腰包拿出200萬在1至12樓裝設消防設備，後來又花80多萬補強1至4樓消防設備，後來戲院經營不下去，無能力維護，東西無人看管，有小偷行竊，因此戲院關閉。

許男說，20多年前，戲院還在時，父親就過世了，對於外界指城中城是「鬼樓」的說法，他只能說影城是他從小回憶的地方，小時候家就在那裡，所有童年都在那個地方度過，大樓確實看起來破舊殘敗，但那麼大的地方，產權不明的情況之下，家人也只能站穩自己，再想盡辦法幫助他人，對於外界將大樓喻為「鬼樓」，他真的也無法說什麼，後來自己有餘力可買一些小房子，但家人卻發生這樣的不幸之事，讓他深感遺憾。