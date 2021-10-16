桃園市的醫療重擔落在部立桃園醫院、林口長庚醫院上，大型醫院少導致民眾就醫路途遙遠，市議員擔心，北桃園急性一般病床更已達設置上限，須趕緊設立新醫院補充醫療量能，也有市民反映，家住大溪每次就醫都要跑很遠，若能就近就醫再好不過。

市議員陳治文點出，這次疫情當中，桃園即便是國門之都，但現有的醫療量能似乎略顯不足，市內醫療服務的重擔若在衛福部桃園醫院、林口長庚醫院上。若將桃園在地圖上用東西向畫分，分成北桃園及南桃園，北桃園的醫院已達急性一般病床的設置上限，醫療量能急需補足。

北桃園雖有桃園醫院及林口長庚醫院，不過林口長庚醫院緊鄰新北市，離桃園火車站更有11公里遠，對於大溪區及復興區居民來說，路途更是遙遠。陳治文也關心，詢問是否能在大溪區埔頂營區重畫案中，保留一部分的醫療用地。

衛生局局長王文彥回應，大型醫院的確都分布在桃園區及龜山區中，北桃園的南邊，如八德區、大溪區、復興區目前都沒有醫院，不過八德已有規畫要設置2家大型醫院，提升醫療量能。

市長鄭文燦說，埔頂營區重畫案一部分將做為轉運站，另一部份會保留醫療專區空間，後續招商再請衛生局規畫評估要以BOT或公立醫院設置分院的方式進行。

衛生局補充，八德長榮醫院預計將設於綠線捷運G02站附近，規畫ㄧ般病床150床、特殊病床88床，共238床，總計有13個科別。中央大學附設醫院預定設立在綠線捷運G01站附近，規畫一般急性病床449床、急性精神病床30床、特殊病床242床，共721床，有心臟內科、腎臟內科等39個科別。

另外，大園區航空城內將設置清華大學附設醫院，規畫一般急性病床499床、特殊病床381床，共910床，有40個科別。南桃園的龍潭國軍總醫院也已經增加130床腫瘤治療量能，醫療量能正在努力擴充中。