富邦悍將林益全15日跑出本季首盜，完成生涯連續13季盜壘成功，這1盜也正好是生涯第30盜，上二壘後還作勢想要拔下壘包留念，他笑著說：「畢竟自己速度沒有很快，就剛好昨天跑這一次，剛好30盜，昨天盜壘後裡面（休息室）大家都很開心，就順勢做那個動作。」

林益全自2009年展開職業生涯，只在前2年有過比較多次的盜壘嘗試，但每年球季都會有盜壘成功紀錄，昨天與統一獅的比賽，4局上林益全敲安上壘後，在張進德打擊時嘗試盜壘，成功站上二壘後，他興奮的想拔起壘包。

林益全笑著說：「之前跟隊友就有在開玩笑，別人百盜都可以拔壘包，我剩1次是不是也可以拔拔看，剛好昨天盜壘後裡面（休息室）大家都很開心，就順勢做那個動作。」

他的老婆也在社群媒體上分享這有趣的畫面，「平時就會跟她分享球場上的事，之前有跟她說我29盜了，看看今年能不能完成，但她說人家都是單季30轟、30盜，你打了10幾年才30盜。」

林益全透露，當下上壘後是一壘指導員有提醒，發現投手並未對他嚴加看管，建議他嘗試跑看看，才造就這次的盜壘成功。他表示，生涯的這30次盜壘成功多半是「跟著別人跑」，「通常是一、二壘有人，我跟著前面的人跑，昨天這種情況比較少見，雖然投手沒有hold住你，但也不能亂跑。」

林益全自知速度不快，自己還是用手中球棒為球隊做貢獻，「我的速度本來就沒有很快，失敗率也比較高，跑起來還是風險比較高，多累積跑者，讓球隊大量得分還是對球隊比較有幫助。」