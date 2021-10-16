新竹科學園區疫苗施打站16日開打BNT疫苗，由於BNT到貨量大於預約量，新竹市衛生局透過社區發出訊息讓沒預約者也能現場報名，未料訊息被瘋傳，甚至被加油添醋，結果造成竹科等施打站大排長龍，市府昨天緊急道歉並加強疏導，明起統一恢復預約制。

位在新竹科學園區內的竹科疫苗施打站，今天下午突然湧入欲施打BNT疫苗的民眾，排隊人龍隊伍是繞的一圈又一圈，有事先預約施打的民眾到場，看到排隊人群當場傻眼，在狀況不明下，自己也只好跟著排隊。

不少預約民眾在得知其它排隊的人大部分都沒預約，而是接到社區或是網路社群訊息，指可現場報名施打直接來排隊的情形後，當場氣炸，直呼相關單位簡直把預約的人當白癡，到底還需要預約系統嗎？

原來，新竹在地網路社群今天流傳出訊息，有訊息提到「今天東區施打站打BNT免預約，人去即打」，更有加油添醋的訊息指全市施打站都全面免預約開打，且是連打5天，導致包括竹科等施打站湧入人潮。

衛生局則指出，此次是第11期BNT疫苗開打，新竹市民眾預約數共2萬6600人，而中央配發疫苗有2萬8812劑，因疫苗配發量大於預約量，尚有剩餘，為了擴大疫苗的涵蓋率，因此衛生局才會透過社區通知方式，讓有意願但尚未施打的民眾，僅限16日可採現場報名登記接種，才造成排隊狀況。

而各疫苗站發現排隊情形後，已立即向民眾致上歉意，衛生局同時加派人力疏導，未來不會再開放現場報名疫苗接種的機制，有餘額部分將統一回歸網路登記系統。