女星林莎擁有甜美臉蛋、D罩杯火辣身材，被網友封為「國民初戀」、「台版三上悠亞」，最近她將推出全新寫真書，今（16日）就在社群網站PO出三張不同風格的美照，讓大家票選封底，其中竟有裸體穿圍裙的養眼畫面，讓粉絲看了直呼快噴鼻血。

林莎為了讓粉絲票選寫真書的封底，在IG貼出三張照片，第一張她化身兔女郎，戴上兔子耳朵的頭套、拿著紅蘿蔔，露出甜美笑容，散發清純氣質，可往下一看，她只穿著一小截粉色薄紗搭配同款內褲，美胸若隱若現，蜜桃臀也一覽無遺，相當犯規。

接著第二張，林莎紮起公主頭，身穿黑色洋裝，多了幾分成熟氣味，不變的是，衣服深V剪裁和薄紗的設計，讓她露出深邃事業線，而她還咬著蛋糕，眼神嫵媚地直視鏡頭，電力十足。

最後也是最惹火的一張，林莎當起小廚娘穿上圍裙，沒想到裡面疑似沒穿，從側面望過去，渾圓胸形整個被看光，加上她頭髮看似被汗弄濕的造型，格外惹人遐想，火辣指數破表。

三張辣照一PO，每個粉絲意見不同，目前由最辣的裸體圍裙獲得4.5萬最高票，不但讓許多粉絲暴動，還釣出一排藍勾勾回應，潘映竹說「這張得分」，舒子晨也表示「這張太猛了，無條件投這張」，連熊熊也前來底下+1喊「毫無懸念這張」，造成熱烈討論。