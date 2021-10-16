12月18日將舉行4大公投，經濟部近期針對藻礁公投已多次說明，經濟部次長曾文生今天出席台灣之友會舉辦的「藻礁公投-不同意票座談會」時指出如果藻礁公投通過，那勢必就要燒更多煤，至於力挺核能的團體多次提及核四測試已經通過測試，只要2至3年就可以商轉，可以補足三接不足，但其實先前的測試就像模擬考一樣，並未通過主考官、即原能會的認可，「不可能有任何機會救援三接」，呼籲民眾支持減碳、減空汙，選擇不同意三接遷離大潭。

曾文生說，如果因為公投通過，三接無法如期供氣，那大潭新機組無法發電的137億度發電，因為核二1號機燃料池滿、核二2號機2023年除役，全國燃氣廠皆已滿載發電，「只能從燃煤補」，預估每年將增加500萬噸煤的使用。

曾文生強調，核四重啟目前預估技術性的時間就要7年，外在性因素更要N年，曾有技術官員跟他說，「長官，核四3年重啟不可能」；台電提及最少要做的是要7年＋N年就2030年去了，不可能有任何機會救援三接，先前做的僅有冷機測試、且未經原能會查核，不是3年就做的到的。

曾文生提及，目前買的天然氣機組可以容受氫能、甲烷等混合發電，台灣發展天然氣能夠達到及時減碳、過渡階段橋樑，要走到淨零碳排就要靠天然氣。