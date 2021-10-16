針對共機擾台問題，陸委會主委邱太三15日受訪表示，各界專家認為這已經達到「準戰爭」的佈局，不過還不能代表進入「準戰爭」的狀態。《中天新聞》也派出記者針對此事進行街頭民調，不少民眾質疑，邱太三是認真的嗎？還有些民眾則認為，官員的話聽聽就好。

邱太三指出，10月1號到4號來的機數跟種類跟過去完全不一樣，看起來像是在佈局的演練，各界專家也認為達到準戰爭狀態的佈局，雖然說達到準戰爭規模的佈局，但不代表是準戰爭。對此，《中天新聞》記者15日在台北街頭詢問民眾，解放軍軍機擾台，已到「準戰爭狀態」！你覺得？並列出5個選項讓民眾選擇：

1.邱太三你認真的嗎？官員不要恐嚇老百姓

2.然後呢？要徵兵戒嚴宵禁嗎？

3.狼來了！這是為了軍購案喊話吧

4.邱太三胡扯吧！官員的話聽聽就好

5.怕什麼！和蘇貞昌一起團購掃把抵抗到底

結果顯示，20位受訪民眾中，選擇選項1的有7人，選擇選項2的有4人，選擇選項3的有1人，選選項4的有8人，沒有人選擇選項5。

針對此事，受訪民眾則表示，「我覺得他這樣講太誇張了，這樣講真的會有人嚇到」、「這造那種議題出來，讓人民會怕」、「沒有到戰爭狀態吧？感受不到」、「完全沒有感覺，沒有戰爭的感覺，不然大家也不會來逛街」。