76行者陳修將涉及殺人罪嫌。（翻攝）

被殺害胡女才22歲。（翻攝）

76行者遺體修復團隊總召陳修將涉嫌殺害胡姓小女友，兩人藏在汽車旅館多達7天，陳嫌否認殺害，只承認不滿胡女不睡覺還滑手機和另男聯絡，打了一巴掌，或許扯到頭髮，睡到一半才發現「人掛了」，胡女的弟弟不捨指控，姊早就常被暴力毆打。

警方調查，胡女是桃園人，並沒有正式工作，陳修將坦承兩人是男、女朋友，連太太都知道她們倆人的關係，在一起一年多了。

胡女對外也是陳修將的助理，周邊人都知道彼此關係，陳修將一度失聯，胡女也曾透過朋友在網路尋找陳修將，表達擔心，在往生前幾天，也曾和家人透過網路訴苦「將哥打我」，據傳兩人同居在一起，陳修將每月給胡女生活費3萬，妻子也同意，陳腳踏兩條船，已經維持一年多。胡女被多次暴力，但太愛分不開。

這次陳修將突然和胡女住進汽車旅館，外傳是為了躲避債務，警方問訊18小時得不到證實的說詞，陳修將對案情一再跳針，最後只說，14日深夜醒來，看到胡沒睡，還坐在地板滑手機，問到是和誰聯絡，胡女表示「沒辦法交代，說不清」他要她上床睡覺，可能過程中有抓到頭髮，作勢打了一巴掌，但最後放手，睡到15日凌晨醒來，才發現胡女沒有氣息。

13日兩人離開汽車旅館，外出到了哪裡、見了什麼人？這幾天和哪些人聯繫，爭吵的焦點等，都還有諸多疑點，是否還有另外金錢糾紛，外傳捐款帳目不清、他者介入愛恨情仇等，都還待進一步調查，目前檢調除了現場蒐證、調閱更多相關錄影帶，也著手清查帳目，擇日再提訊，檢方為了避免串供，聲請羈押禁見，法院已經裁定收押禁見。