吳子嘉被開除黨籍 宅神竟預言下一個是他

美麗島電子報董事長吳子嘉驚傳被民進黨開除黨籍一事，宅神朱學恒比喻是「飛鳥盡、良弓藏，狡兔死、走狗烹」，乾脆把台灣定為民主獨裁國家，以後開中執會、中常會，每個人都說「萬歲萬歲萬萬歲」就好了！朱學恒也不忘提醒郭正亮，「自己要小心一點」！

經常上政論節目評論時政的美麗島電子報董事長吳子嘉昨日傳出被民進黨開除黨籍，其中7大罪狀也曝光，包括今年517大停電，吳子嘉批評政府大家一起在騙；黃捷罷免案，吳子嘉稱蔡英文力挺害慘黃捷；總統大選前預測蔡英文得票數不會太過理想；被陳菊告誹謗，吳子嘉稱可私下或公開向陳菊致意，但不可能道歉；稱讚國民黨2020總統選戰策略完全正確；分析民進黨總統大選策略，最後是吳子嘉曾經和趙少康、張亞中、羅智強一起開記者會分析兩岸情勢。

宅神朱學恒16日接受中天電視專訪時表示，「飛鳥盡、良弓藏，狡兔死、走狗烹」，當敵人像國民黨這麼弱的時候，當然不需要吳子嘉了！以前吳子嘉臥底搞國民黨的時候，民進黨一些「菜兵」還不知道在幹嘛！

朱學恒認為，民進黨進入一個狀況，不容許任何的「異見」，任何不同意見都不能接受，任何人說黨的不對就開除，乾脆黨章裡面寫，「任何人對民進黨有異見，不得加入」，以後開中執會、中常會，每個人都說「萬歲萬歲萬萬歲」就好了。

朱學恒諷刺，如果民進黨要走民主獨裁路線的話，就讓他們做。一個政黨只有一種聲音，將來要不要選舉？乾脆把台灣定為民主獨裁國家，以後任何想要罷免民進黨的人，違法！任何想要指責民進黨的人，違法！任何想要抱怨民進黨的人，違法！幹嘛假裝開一個會，不用啊！上級長官直接說「對我黨有異見，開除」就好了！朱學恒最後也不忘提醒郭正亮，「自己要小心一點，雖然有良心，但不代表你的黨有良心」！