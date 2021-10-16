馬英九讚花蓮適合旅遊與運動城市，健走前，與地方各界合影。（王志偉攝）

全台疫情獲得控制，各項警戒也陸續解封，前總統馬英九、新台灣人文教基金會董事長金溥聰今受邀到花蓮參加健行活動，馬強調，用行動支持花蓮，共享健走的樂趣，也期盼疫情能盡快退散，讓百業恢復生機。

花蓮市公所原訂2月舉辦健走活動，因疫情延後，等到疫情趨緩，昨在太平洋公園曙光舉辦健走活動，並配合防疫措施，採預約報名制限額1500人。馬英九以神秘嘉賓現身於現場，受到市民熱烈歡迎。這也是相隔3年，馬前總統再度參與花蓮市公所辦理的健走活動。

市長魏嘉賢表示，馬前總統在花蓮發生0206大地震那年，短短兩周內二度訪花蓮為觀光加油打氣，同時也參加市公所舉辦的健走活動；而金溥聰自2019年起連續兩年參加市公所舉辦的太平洋縱谷馬拉松，魏嘉賢並再度邀約兩人參加明年2月間舉辦的太平洋縱谷馬拉松。兩人也表示會盡量排出時間一起來參加。

馬英九表示，他非常熱愛各項運動，包括跑步、游泳、和騎自行車。他說，疫情爆發以來，好不容易從三級降到二級，大家也可以趁此機會出來透氣，花蓮山明水秀是最適合旅遊跟運動的地區，在疫情當下，只有提升自我免疫力，才能夠與之對抗，也希望疫情能盡快退散，讓百業恢復生機。

魏嘉賢、馬英九、金溥聰及現場民眾展現滿滿的活力，在鳴槍聲響後，健康起步走，由曙光廣場出發，太平洋公園曙光廣場往北，行經曙光橋，抵達花蓮港鳥踏石公園後原路折返，全程約3.5公里。