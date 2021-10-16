西洋流行天后瑪丹娜是許多樂迷的女神，她的24歲大女兒蘿德絲里昂（Lourdes Leon）承襲她的優良基因，身高170公分又前凸後翹的好身材爆紅，顏值高加上大膽作風深受時尚圈喜愛；最近蘿德絲接受雜誌訪問，爆料母親是控制狂又不給零用錢外，大尺度辣照不僅疑似沒穿內衣激凸，腋下炸毛也不掩飾，超級做自我風格嚇暈一片網友。

瑪丹娜是現代頂流女星之一，在表演和時尚領域都有驚人成就，她有美艷的外表更有女王般的霸氣，有話直說的性格更是出了名；而瑪丹娜有多名子女，包括兒子洛可、大女兒蘿德絲和養子大衛、一對雙胞胎養女，其中蘿德絲完完全全繼承母親的女神基因，美貌、身材和性格幾乎像一個模子刻出來。

蘿德絲受訪拍了一系列辣照，疑似激凸還腋下炸毛。(圖/ 摘自interviewmag IG)

蘿德絲近年以模特兒身份獲得不少工作，日前更接受知名雜誌專訪，拍了一系列清涼辣照，聊到成長過程大爆並非外界想得光鮮亮麗，「我母親（瑪丹娜）是個控制狂，直到我高中畢業才擺脫她，開始自己獨立」，也透露母親的育兒術，不給子女錢財任意揮霍，「雖然我們在優渥的環境長大，但沒有人拿過零用錢」。

而蘿德絲一直以來都以大膽前衛風格出名，但此次多張辣照尺度再突破，其中一張她身穿一件黃色斜肩短洋裝，擺出「綺夢」姿勢沒想到腋下直接炸出毛，細看更發現她疑似沒有穿內衣，胸前隱約看到激凸的樣子，性感程度電暈大票網友；蘿德絲過去曾和目前當紅鮮肉提摩西夏勒梅交往，認愛到分手都引起粉絲熱議。