台灣基進立委陳柏惟罷免案，將於23日投票，已進入倒數階段。陳柏惟日前展開「100小時民主最後一哩路」行動，徒步走遍選區，號召支持者投不同意票，力挽罷免的厄運。針對陳柏惟所謂的苦行，國民黨台南市議員謝龍介對此表示，「臭彈免納稅金、膨風水雞刣無肉」。

謝龍介15日在政論節目《新聞大白話》中表示，「臭彈免納稅金、膨風水雞刣無肉」，也不必造神到這個樣子。而陳柏惟去苦行是針對要罷免他的人，是做給他們看，希望他們能改變主意，他背後應有軍師出招。

謝龍介接著表示，陳柏惟苦行但不接受訪問，因他年輕，心理素質較不穩定，面臨鏡頭恐怕容易出現狀況，所以背後有人在教他，所以他現在的苦行，看來和第一天的狀況不同，可知他在調整，這在媒體上會造成擴散效應。陳柏惟只要不出狀況，就可以包裝，所以要他盡量不要講話，因他一講話，幫他包裝的紙就會破了。謝龍介也認為14日高雄發生的悲情事故，以及東洋案，都不會影響到陳柏惟的罷免案。

民進黨立委高嘉瑜則表示，台中二選區選民比較傳統，比較不會受到外界的因素影響，相較之下，陳柏惟的基礎確實沒有前立委顏寬恒深厚，因為顏家過去二、三十年長期在二選區經營，所以陳柏惟的挑戰確實蠻大的。