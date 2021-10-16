台荷合資電影《詭祭》16日在高雄電影節播映，荷蘭導演王洪飛率片中演員鍾瑶、曹晏豪、安妮、阮承恩出席，該片描述一群出身上流的公子千金，厭倦於奢華派對，前往山中進行一場神祕儀式，卻意外讓他們變成吸血鬼。而鍾瑶和曹晏豪2019年因拍該片相戀，日前被周刊爆出他們因結婚生子沒有共識已分手，戲裡戲外同樣精彩。

曹晏豪一聽到被問起日前的烏龍分手傳言，笑喊「坐高鐵過來的路上剛開完會，那天被爆出來我們都知道」，接著表示「我們在一起2年半快3年，每段感情都有不同時期和不同狀況，這些不同的狀況促成一個感情」，並稱他們對於感情一直都很坦然，都會很大方地跟身邊朋友分享，「未來不論朝什麼方向去走，也都會支持對方」，希望外界可以給他們一些空間，事後記者再次確認是否仍在一起，曹晏豪說：「對，我們關係一直都很好。」鍾瑶也語帶保留地說：「不管未來是有好消息或是結束，我們都會成熟面對。」而曹晏豪拍完《詭祭》後便回家接家裡的傳產事業，他表示自己沒辦法一心多用，目前仍沒有回歸演藝圈的規劃，鍾瑶也說「不管另一半做什麼工作都支持，見面時間不太影響。」

鍾瑶在片中和安妮、曹晏豪、荷蘭演員薛斯布隆都有吻戲，「我在片中的角色就是1個Bitch，跟3個人，每個人都親了大概5、6個小時」，但最後和曹晏豪的接吻畫面卻被剪光，讓安妮驚訝問：「你們沒有親嗎？」曹晏豪聽到後也幽默回：「妳覺得我們會沒有親過嗎？」當鍾瑶說安妮親起來得口感比較軟時，曹晏豪再次發聲：「外國的月亮比較圓。」態度相當大方。曹晏豪也分享最難忘某天他們5人邊騎UBike邊唱歌上路橋騎到天亮的回憶，阮承恩說「早一點我們剛拍完跑步戲，然後又騎上騎下7個小時，因為導演想要我們詮釋吸血鬼亢奮的狀態」，安妮也補充「因為在減肥吃很少，沒力氣，一直喝咖啡、紅牛再上，然後一上車都不講話」，但這段事後也被剪掉了。