在「外野3帥」缺2的情況下，統一獅林安可扛起球隊中心打線重任，近期連10場比賽有安打，15日還敲出本季第15轟，他表示，打擊上會有更多責任感，扮演好自己的角色，為球隊多進攻。

去年獅隊「外野3帥」蘇智傑、陳傑憲、林安可表現亮眼，成為球隊奪冠要角，今年3人表現雖不如上季亮眼，但仍是抗起球隊攻擊重責，不過近期陳傑憲與蘇智傑接連因腰傷、手傷下二軍，3缺2的情況下只剩林安可獨挑大梁。

「他們2個也是球隊主要攻擊者，現在他們受傷，我在打擊上責任感會更重，我就盡量扮演好自己的角色，多替球隊進攻。」林安可在季中碰上打擊低潮，靠著固定好球帶找回擊球手感，昨天再從羅力手中敲出本季第13轟，在全壘打榜上獨居第二。

去年林安可以32轟奪下全壘打王寶座，對於尋求衛冕他不多想，「今年長打率不像去年那麼好，主要是跟自己擊球點沒有很確實有關，自己也不會刻意追求全壘打，確實擊球對球隊有貢獻比較重要。」

獅隊近年來開轟後的打者回到休息室都要跳舞，自認節奏感不好的林安可就非常苦惱，好在最近找到學弟「代舞」，「跳舞真的比較難，我的節奏感沒那麼好、不協調，現在還好有子豪可以幫我。」

不過獅隊下周展開客場之旅，林子豪確定留在台南養傷，無法再救援，林安可說：「沒關係我再找別人，丞齡好像也滿會跳的，但我還沒跟他說，會再跟他溝通一下。」